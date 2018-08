Strache und sein Hund gratulieren zum Welt-Katzentag

Welt-Katzentag. Heute bekommt das liebste Haustier des Menschen eine besondere Aufmerksamkeit: Es ist Internationaler Katzentag! Oder ist das liebste Haustier doch der Hund? Er ist zumindest der engste Freund des Menschen sagt man. Und so wünschen die beiden Buddies Strache und sein Hund Odi allen Samtpfoten einen "schönen Welt-Katzentag!"

"Wichtig ist - seinen Vierbeinern & Co. an jedem Tag viel Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, nicht nur an einem Tag im Jahr. ???? ???? #weltkatzentag #haustiere #tiere #animals", schreibt der Vizekanzler in einem Instagram-Posting zu dem Foto mit seinem Viebeiner.

Den Welt-Katzentag gibt es übrigens seit 16 Jahren. Wer ihn eingeführt hat, ist unklar. Gefeiert wird er jedenfalls nicht nur von Katzen-Fans, sondern offensichtlich auch von Hunde-Liebhabern.