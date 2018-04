Strache will Mindestpension erhöhen

Vizekanzler HC Strache hat am Donnerstag im Ö1 Morgenjournal eine Erhöhung der Mindestpension angesprochen. Für 40 Beitragsjahre soll es laut Neuregelung pro Monat mindestens 1.200 Euro Pension geben. "Wir haben einen Richtsatz, der bei 909 Euro liegt, der noch unter Rot-Schwarz beschlossen wurde, und das ist ungerecht", so Strache.



Auch Frauen, die nur selten auf 40 Arbeitsjahre kommen, seien durch das neue System nicht benachteiligt: Es werde ein abgestuftes Modell für jene geben, die 30 Jahre lang gearbeitet haben. Dabei soll die Mindestpension auf 1.000 Euro aufgestockt werden. Verheiratete sollen eine Mindestpension von 1.500 Euro bekommen, so Strache. "Ich würde mich freuen, wenn wir 2019 die Umsetzung sicherstellen", betonte der Vizekanzler.