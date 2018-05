Strolz-Rücktritt: So lustig reagiert das Netz

Matthias Strolz hat am Montag in einer sehr emotionalen Pressekonferenz völlig überraschend seinen Rückzug von der Spitze der NEOS angekündigt. Heute sei der Tag, an dem er als Gründungsvorsitzender der NEOS "die schrittweise, geordnete Übergabe" einleite, sagte Strolz in einer persönlichen Erklärung. Damit sei der Auftrag für eine nächste Wachstumsphase verbunden.

Auf Twitter gingen die Wogen hoch. Der Rücktritt des Vorarlberger Energiebündels wurde eifrig kommentiert.