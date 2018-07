Stronach: "Habe Nacht mit Angela Merkel verbracht"

Es ist ruhig geworden um Frank Stronach. Der Austro-Milliardär hat sich nach seinem Rückzug aus der Politik auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Für oe24.TV hat er eine Ausnahme gemacht und Einblick in sein neues Leben gewährt. Mit einer Aussage zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sorgt Stronach dabei für Lacher.

Was Stronach von Angela Merkel halte, fragte ihn ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner. "Ich habe eine Nacht mit Angela Merkel verbracht", erklärte Stronach. Nur um wenige Sekunden später hinterherzuschieben: "Bei den Opel-Verhandlungen." Dennoch eine Aussage, die bei den Internet-Usern für Erheiterung sorgte.

Außerdem pries Stronach sein neues Buch "Die Frage aller Fragen. Woher kommen wir, wohin gehen wir?" an. Es erschien Ende 2017 in den USA und kommt am 5. Juli im Verlag Frank & Frei in deutscher Sprache in den Handel. Einige Passagen daraus: