Stronach stellt heute im TV neues Leben vor

Frank Stronach schlägt ein neues Kapitel auf. Nach dem Polit-Aus für sein Team Stronach hat er sich aus Österreich weitgehend zurückgezogen, kommt nur noch gelegentlich auf ­Besuch in sein Heimatland – so etwa heute, wenn er im Interview auf oe24.TV über sein neues Leben spricht.

Neues Stronach-Buch über Sinn des Lebens

Autor. Mitzuteilen hat der Gründer des Autozulieferers Magna und Selfmade-Mil­liardär (geschätztes Vermögen: 1,4 Milliarden Euro) mehr denn je: Ein neues Buch hat er geschrieben (siehe rechts), in dem er der „Frage aller Fragen“ nachgeht: Was ist der Sinn des Lebens? Es wäre nicht „Frank“, wenn er es nicht in ganz großer Manier anginge …



Auch über dieses Buch, das am 5. Juli in deutscher Sprache erscheint, wird Stronach heute sprechen. Und in dem Buch geht es nicht zuletzt darum, wie Stronach heute lebt: nah an der Natur, als Biorinderfar­mer in Florida/USA.



20.000 Rinder. Rinder spielen neben Pferden – eine Leidenschaft für schnelle Vollblüter und Rennbahnen hat der 85-Jährige seit jeher – jetzt die Hauptrolle in Stronachs Leben. In Florida hat er sich die „Adena Springs Ranch“ geschaffen: 40.000 Hektar Land, auf dem rund 20.000 Rinder frei leben und grasen: „Zu 100 Prozent eine ökologische Farm“, schildert Stronach in seinem Buch. Antibiotika für die Tiere sind tabu, geschlachtet wird „ohne Schmerzen und Stress für unsere Tiere“.

Fleisch der Stronach-Rinder in eigenen Biosupermärkten

Biofleisch. Für Lebensmittelproduktion habe sich Stronach seit jeher sehr interessiert, wissen Wegbegleiter – schließlich vertrieb er u. a. steirisches Kernöl aus eigener Mühle unter der Marke Frank’s Naturprodukte. Aktuell liegt sein Fokus auf Biofleisch. Für den Verkauf des Fleischs seiner Biorinder bastelt der Austrokanadier und Wahlamerikaner dem Vernehmen nach an einer eigenen Bio­supermarktkette. Über 1.000 Filialen könnte die künftig haben, so die Pläne.

Stronachs neues Buch über den Sinn des Lebens

Nur in einem Leben im Einklang mit der Natur hat der Mensch eine Chance, so Stronach.



Frank Stronachs neues Buch Die Frage aller Fragen. Woher kommen wir, wohin gehen wir? erschien Ende 2017 in den USA und kommt am 5. Juli im Verlag Frank & Frei in deutscher Sprache in den Handel. Einige Passagen daraus: