Stronach sucht "Sinn des Lebens"

Wer glaubt, Frank Stronach ruhe sich mit 85 Jahren auf seinem Vermögen (geschätzte 1,4 Mrd. Euro) aus, der irrt. „Frank“ ist aktiv wie eh und je – nur anders. Aus Österreich zieht sich der gebürtige Steirer und Gründer des Autozulieferkonzerns Magna nach dem Polit-Aus für sein Team Stronach auch wirtschaft­lich zurück. Nach und nach versilbert er sein Eigentum hierzulande. Den Golfclub ­Fontana kaufte Stronach-Weggefährte Sigi Wolf, dem Vernehmen nach auch den Aqualina-Wohnpark in Ebreichsdorf (NÖ). Auch das dortige Magna-Racino-Areal mit Pferderennbahn und Event-Location will Stronach verkaufen.

Ranch mit 20.000 Rindern, Pläne für Biosupermärkte

Größtes Bronzepferd. Seiner Pferdeleidenschaft widmet sich Stronach jetzt auf seinen Rennbahnen in Florida/USA. Als Wahrzeichen seines dortigen Gulfstream-Themenparks ließ er die weltgrößte Bronze-Pferdeskulptur anfertigen: „Pegasus“ ist 33 Meter hoch und 715 Tonnen schwer.



Riesenfarm. Neben Pferden spielen aber Rinder jetzt die Hauptrolle in Stronachs Leben. Sein neuer Fokus liegt auf Biofleisch. In Florida hat er eine Rinderfarm der Superlative errichtet: 40.000 Hektar Land, auf dem rund 20.000 Rinder frei leben und grasen. Anti­biotika sind tabu, geschlachtet wird ohne Stress für die Tiere. Für den Verkauf des Fleischs von seiner „Adena Springs Ranch“ bastelt Frank dem Vernehmen nach an einer eigenen Biosupermarktkette.



Als Biofarmer wie als Industrieller: Was Stronach antreibt, ist, die Welt zu verbessern. Wie das gehen könnte, darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben.

A. Sellner

Die besten Passagen aus dem Stronach-Buch

Nur mit einem Leben im Einklang mit der Natur hat der Mensch eine Chance, schreibt Stronach.



Frank Stronachs neues Buch Die Frage aller Fragen. Woher kommen wir, wohin gehen wir? erschien Ende 2017 in den USA und kommt am 5. Juli im Verlag Frank & Frei in deutscher Sprache in den Handel. Einige Passagen daraus: