Svazek offenbart riesiges Tattoo

Marlene Svazek steht offenbar auf Abenteuer-Urlaub. Die Salzburger FPÖ-Chefin genießt momentan eine Auszeit von der Politik und urlaubt in Australien. Seit gut drei Wochen reist sie durch Down Under und hält auf Instagram ihre Follower mit vielen Bildern und Updates am Laufenden.

Und da offenbart sie nicht nur ihre abenteuerlustige Seite – sie taucht zum Beispiel mit Wahlhaien und posiert neben Krokodilen – sondern auch etwas, das bisher nur wenige über sie wussten.

Riesen-Tattoo

Denn die freiheitliche Klubobfrau in Salzburg ist tätowiert. Auf ihrer linken Schulter wird das Gedicht „Don’t quit“ (z.D: Gib nicht auf) zitiert.

Rechts davon prangert ein riesiger Weißkopfseeadler auf ihrem Rücken. Zudem scheint sie auch noch auf ihrer rechten Körperseite ein großflächiges Farbtattoo zu haben.

Dass sie selbst ein Tattoo hat, gestand sie bereits am 19. März auf Facebook, als das Innenministerium das Tattoo-Verbot für Polizisten aufgehoben hatte. „Ein Tattoo sagt mittlerweile zum Glück überhaupt nichts mehr über den Charakter eines Menschen aus“, schrieb sie damals.