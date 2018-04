Die FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek war am Montagabend per Zuschaltung aus Salzburg zu Gast bei "Fellner! LIVE". Im Interview mit oe24-Chefredakteur Niki Fellner sprach die 25-Jährige über ihre Erwartungen für die Landtagswahlen in Salzburg, die am 22. April stattfinden. Die Salzburger FPÖ träumt von einem historischen Höchstwert - die 20-Prozent-Marke soll geknackt werden. Darüber hinaus möchte die Parteichefin die SPÖ von Platz 2 stoßen und Mitglied der Landesregierung werden.



Doch neben den Salzburger Landtagswahlen wurde bei "Fellner! LIVE" auch das heiß diskutierte Kopftuchverbot, das die schwarz-blaue Bundesregierung plant, angesprochen. Die FPÖ-Generalsekretärin fordert dabei nicht nur ein Verbot des Kopftuchs an Kindergärten und Volksschulen, sondern auch eine Ausweitung auf höhere Schulstufen. Darüber hinaus soll laut der FPÖ-Politikerin auch ein Kopftuchverbot bei Pädagoginnen diskutiert werden.

"Erster guter Schritt"

Bei dem Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen handle es sich laut Svazek um einen "ersten guten Schritt". "Ich glaube aber schon, dass man den Schritt weitergehen sollte und es auch in Hauptschulen beispielsweise verbieten soll." Es sollte allen Parteien wichtig sein, dass Mädchen in ihrer Entwicklung nicht durch den Zwang eines Kopftuchs gehemmt werden, so die FPÖ-Generalsekretärin.



"Wenn wir diesen Schritt in Kindergärten und Volksschulen gehen, dann ist es nur sinnvoll, den nächsten Schritt auch zu tun und auch in Hauptschulen das Kopftuch zu verbieten." Es müsse darüber hinaus auch erlaubt sein, über ein Kopftuch-Verbot bei Lehrerinnen zu diskutieren, so Svazek.