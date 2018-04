Syrien: Kurz sprach mit Merkel & Putin

Am Mittwoch telefonierte er mit Deutschlands Angela Merkel: „Bundeskanzlerin Merkel und ich sind uns einig, dass es für den Syrien-Konflikt keine militärische Lösung geben kann“, betonte Kurz danach: „Wir müssen alles daran setzen, eine weitere mögliche Eskalation in Syrien zu verhindern.“

Bemühen

Danach telefonierte Kurz mit Russlands Präsident Wladimir Putin: „Wir haben über mögliche vertrauensbildende Schritte hin zu einer Deeskalation und diplomatische Initiativen für eine Lösung des Syrien-Konflikts gesprochen“, so Kurz. Und: „Russland ist Supermacht und wichtiger Player in Syrien. Bei den Bemühungen zur friedlichen Lösung des Konflikts ist Russland einzubinden, wenn diese Erfolg haben sollen.“ Am Tag zuvor kontaktierte er den UN-Syrien-Sondergesandten Staffan de Mistura.

Vor Ort

Außenministerin Karin Kneissl reist am Donnerstag nach Moskau, wird am Freitag Russlands Außenminister Sergej Lawrow treffen und mit ihm über die österreichische Friedensinitiative informieren. Karl Wendl