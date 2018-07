Tempo 140 bald auf 50 % aller Autobahnen?

Der Pilotversuch wird noch größer als gedacht. Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) präsentierte am Dienstag sein „Tempo 140“-Projekt. Das wird ab 1. August nicht nur – wie bereits berichtet – in Oberösterreich starten, sondern auch auf einer weiteren Strecke in Niederösterreich. Zu den 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt kommen demnach noch 88 Kilometer zwischen Melk und Oed (s. Grafik).



Überhaupt wird das Vorhaben des blauen Ministers eine größere Geschichte: Nach einem Jahr wird das Projekt evaluiert. Und sollten dann Lärm- und Umweltbelastung nicht angestiegen sowie Verkehrsflüssigkeit und Sicherheit nach wie vor auf den Teststrecken gegeben sein, dann wird ausgeweitet. Tempo 140 könnte dann auf bis zu 50 Prozent aller Autobahnstrecken gelten, verriet Hofer gestern.

Schon jetzt fahren 50 % der Leute über Tempo 130

Warum der Versuch Sinn macht, erläuterte Asfinag-Geschäftsführer Josef Fiala: „Auf der dritten Fahrspur fahren bereits jetzt mehr als 50 Prozent über 130 km/h.“



Beginn und Ende der Strecke werden nicht – wie zunächst angekündigt – durch Verkehrsbeeinflussungs-Anlagen angezeigt, sondern per eigenem Verkehrsschild.