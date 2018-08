Teurer Ministerrat: 48.000€ für eine Stunde Brüssel

Um 10.15 Uhr startete der informelle Ministerrat im Juni und lief bis 11.15 Uhr, das berichtet Herbert Kickl (FP). Das Besondere: Türkis-Blau traf sich in Brüssel. Kickl kam per Auto – insgesamt gab er für den vom Grünen David Stögmüller als „teure Klassenfahrt“ bezeichneten Ausflug 8.000 € aus. Er reiste von den Ministern am teuersten: Kunasek gab 5.000 € aus, Strache 4.300 €, Kurz 3.700 €. Insgesamt kostete der Spaß die Steuerzahler knapp über 48.000 € – für 59 Personen, die wegen 1 Stunde anreisten.