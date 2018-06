Trump & Putin: Treffen in Wien?

Nach Wladimir Putins Besuch in Wien spekuliert Der Spiegel über ein Treffen zwischen Russlands Präsidenten und seinem US-Amtskollegen Donald Trump in Österreich. Von ÖSTERREICH darauf angesprochen, gaben sich die österreichischen Regierungsmitglieder zugeknöpft. Man könne dazu nichts sagen. Aber: Kurz soll nächsten Mittwoch Trumps Botschafter in Deutschland treffen, der erst vor wenigen Tagen über den VP-Kanzler geschwärmt hatte.

Dass Putin großes Wohlwollen für Kurz empfindet, ist Fakt. Ebenso, dass Kurz Österreich als „Brückenbauer“ positionieren möchte: Er würde gerne erneut Syrien-Friedensgespräche nach Wien holen. Mit einem Duett von Trump und Putin in Wien würde ihm ein Meisterstück gelingen. Fragt sich nur, ob der bekannt unbeständige Trump da mitspielt ... (isa)