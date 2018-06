Richard Grenell, der neue US-Botschafter in Berlin, hat äußerst lobende Worte für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefunden. Gegenüber der ultrarechten Webseite "Breitbart" meinte der Diplomat, er empfinde großen Respekt und Bewunderung für den jungen österreichischen Kanzler. "Schauen Sie, ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein großer Fan", so der Botschafter.



Grenell betonte, er wolle die Konservativen in Europa stärken. "Breitbart" erläuterte, Kurz, Chef der konservativen Volkspartei, habe eine Koalition mit der populistischen FPÖ gebildet. Er sei einer der stärksten Verfechter der Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union. Er habe sich auch gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und das in der EU umstrittene Quotensystem bei der Aufnahme von Migranten gestellt.

Deutsche Regierung irritiert

Das Interview des neuen US-Botschafters in Berlin im rechtspopulistischen US-Nachrichtenportal Breitbart hat Irritationen in der deutschen Bundesregierung ausgelöst. "Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten und ob sie tatsächlich so gefallen sind, wie sie wiedergegeben werden", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.



Das Portal zitierte Grenell mit der Aussage, er wolle konservative Strömungen in Europa stärken. Konservative Politik würde sich zunehmend durchsetzen wegen der verfehlten Politik der Linken.



Der Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, kommenden Mittwoch werde der Botschafter zu seinem Antrittsbesuch erwartet. Dann werde es Gelegenheit geben zu erörtern, wie die Äußerungen zu verstehen seien. Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden Vorlieben für bestimmte politische Parteien oder Bewegungen nicht öffentlich gezeigt. Dies gilt als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten.



Grenell hob in seinem Interview den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als positives Beispiel jüngerer konservativer Politiker hervor: "Schauen Sie, ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein großer Fan."