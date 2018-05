Umfrage: Traumstart für Ludwig

Wenn es nach den Wiener Wählern geht, hat der „rasende Michi“ einen Top-Start ins Bürgermeister-Amt hingelegt. Von U-Bahn-Fahrten und Kipferl-Verteilaktionen bis Kerzen im Stephansdom anzünden und dem Schlagen des Start-Gongs beim Frauenlauf – der neue Stadtchef Michael Ludwig ist derzeit omnipräsent. Ab heute lacht er mit aufgekrempelten Ärmeln von allen Plakatwänden.

Im neuen APA/OGM-Vertrauensindex liegt Ludwig prompt mit einem Saldo von plus 20 Prozent auf die Frage, welchem Politiker man vertraut oder nicht, mehr als doppelt so gut wie alle anderen Wiener Stadtpolitiker.

Fiasko für die Opposition

Von den Oppositionspolitikern liegen nur Beate Meinl-Reisinger (Neos), Markus Wölbitsch (ÖVP) und Eduard Schock (FPÖ) im positiven Bereich – allerdings mit niederschmetternd niedrigem Bekanntheitsgrad.

Alle anderen FP-Stadträte haben einen stark negativen Saldo. Am schlimmsten trifft es freilich Maria Vassilakou – die Grüne ist absolutes Schlusslicht beim Vertrauen.

Auch wenn Ludwig offiziell sagt, dass er aus strategischen Überlegungen heraus keine Neuwahlen in Wien vom Zaun brechen will – geben ihm die Grünen etwa durch eine Abwahl Vassilakous bei der Mitgliederversammlung im Juni einen Ausstiegsgrund, er würde ihn wohl mit Freude nützen. (gaj)

Ludwig: "Lade zu großem Gipfel der Sozialpartner ein"

ÖSTERREICH: Haben Sie schon ein Programm für die ersten 100 Tage?

Michael Ludwig: Ich werde in allen Bezirken unterwegs sein und die Bevölkerung in die Planung der Zukunft einbeziehen. Unter anderem will ich Wien zur Digi-Hauptstadt machen und suche dafür eine enge Kooperation mit den Sozialpartnern. Ich will rasch einen Sozialpartnergipfel im Rathaus mit Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der Landwirtschaftskammer.

ÖSTERREICH: Bleibt die Sicherheit ein Schwerpunkt?

Ludwig: Ja. Ich habe viel Zuspruch für das Alkoholverbot am Praterstern bekommen. Wichtig war mir, dass wir für Alkohol- und Drogenkranke ein Angebot gemacht haben. Und dass wir sicherstellen, dass sich alle an die Wiener Hausordnung halten. Wenn sich Frauen wegen aggressiver Alkoholiker unsicher fühlen, überlege ich keine Sekunde, auf welche Seite ich mich zu stellen habe.