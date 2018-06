Vassilakou fordert Hofer bei 'City-Maut' heraus

Nahezu unvorstellbar, dass Grüne und FPÖ einer Meinung sind – jetzt ist es aber passiert. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat nämlich als Reaktion auf die Wiener Citymaut-Pläne ein Prestigeprojekt Maria Vassilakous (Grüne) aufgegriffen und fordert ähnlich der 365-Euro-Jahreskarte ein landesweites günstiges Öffi-Ticket – ÖSTERREICH berichtete.

Ein Zug, auf den Wiens Vizebürgermeisterin gerne aufspringt. „Wenn Verkehrsminister Hofer ein Öffi-Ticket für ganz Österreich vorschlägt, sage ich: Los geht’s! Starten Sie mit der Umsetzung.“

Pendler würden 410 Euro jährlich sparen

Kosten. Als ersten Schritt müsse man das für Pendler aus Niederösterreich anbieten, so Vassilakou gegenüber ÖSTERREICH. „Mit Unterstützung des Bundes, wenn es Herrn Hofer mit der Unterstützung der Pendler ernst ist“, merkt sie an. 410 Euro würden Pendler sparen, rechnet Vassilakou vor. Derzeit müsste man in Wien „nur“ 365 Euro zahlen, als Pendler aus Leobendorf aber 775. „Schluss mit den Sonntagsreden“, fordert die Grüne daher.

Traum. Vassilakous Citymaut-Ansage hat damit ins Schwarze getroffen und aus ihrer Sicht wohl eine Traum-Reaktion ausgelöst: Jetzt liegt der Ball zur Lösung des Staus nämlich plötzlich beim Bund und Minister Hofer. (fip)