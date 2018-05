Vassilakous City-Maut: 200.000 Pendler sollen umsteigen

Wien. Als Reaktion auf das gerichtliche grüne Licht für den Lobautunnel fordert Wiens grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou eine City-Maut für Einpendler ab der Stadtgrenze. Sie fürchtet, dass der geplante Lobautunnel „noch mehr Verkehr nach Wien schaufelt“, sagte Vassilakou im Interview bei oe24.TV.

Großer Wurf. Das heißt: Alle, die aus dem Umland nach Wien fahren, müssten zahlen. „Wir müssen in Wien so weit sein, den großen Wurf zu wagen“, sagte sie mit Blick auf Lärm- und Umweltprobleme sowie die negativen Folgen des Pendelverkehrs auf die Gesundheit der Anrainer und der Pendler selbst. „Die Stunden im Stau sind verlorene Lebenszeit“, sagte Vassilakou bei Fellner! Live (siehe rechts).

Maut sei "populistischer Schnellschuss", sagt ÖVP

Noch keine Zahlen. Was es kosten soll, wie abgerechnet wird und wie hoch die Einnahmen sein sollen, ist offen. „Es hat keinen Sinn, jetzt mit Zahlen zu jonglieren“, so Vassilakou. Klar ist für sie nur: „Alle Einnahmen sollen 1:1 in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel gehen.“

Kritik kommt aus NÖ. „Populistischer Schnellschuss“, nannte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) den Vorschlag. Verkehrsexperte Hermann Knoflacher kritisiert, Vassilakou kopiere Dinge, „ohne sie verstanden zu haben“ (siehe unten).

In Schwedens Hauptstadt Stockholm ist beispielsweise eine Maut von täglich bis zu 105 Kronen (10,24 Euro) fällig. Eine solch hohe Gebühr werde nicht kommen, versprach Vassilakou. „Von 10 Euro reden wir sicher nicht“, sagte sie.

Parken. Gesprächsbereit zeigt sich die SPÖ von Neu-Bürgermeister Michael Ludwig. Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr merkte aber an, „dass sich die Parkraumbewirtschaftung bewährt hat“. Zustimmung kommt vom Donaustädter Bezirksboss Ernst Nevrivy (SPÖ) – wenn dafür das Parkpickerl für die Wiener fällt.