VdB: "Österreich hat Mitverantwortung"

Am Montag „vor 80 Jahren wurde das dunkelste Kapitel in der Geschichte Österreichs aufgeschlagen“, erinnerte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede, in der er sich gegen das Vergessen und für Stärkung der Demokratie aussprach. Mit einem Staatsakt in der Hofburg gedachte das offizielle Österreich gestern des „Anschlusses“. Der richtige Zeitpunkt, „sich der eigenen Geschichte zu stellen“ ist für das Staatsoberhaupt „gestern, heute und morgen“. Denn: „Österreich hat Mitverantwortung für die Gräueltaten des Nationalsozialismus.“

Appell

Ebenso wie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) appellierte auch VdB an die Jungen, „die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, wachsam zu sein und die Zeichen zu erkennen“.



Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen ein und setzten der Ersten Republik ein Ende – es war der Tag des „Anschlusses“ Österreichs an Nazideutschland. Schon am Vorabend hatte Präsident Miklas den Nationalsozialisten Seyss-Inquart zum Kanzler gemacht.