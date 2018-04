VdB trauert um seinen Hund Kita

Trauerfall. Bundespräsident Alexander Van der Bellen trauert um seinen Hund Kita. Der "First Dog" des Präsidenten sei laut ersten Medienberichten bereits am Karfreitag friedlich eingeschlafen. 14 Jahre lang war Kita treu an Van der Bellens Seite. Der Hund war der Öffentlichkeit bekannt. Kita war auf Wahlksmpf-Sujets, sowie Begleiter des Präsidenten in der Präsidentschaftskanzlei.

© APA/ROBERT JAEGER

Van der Bellen veröffentlichte eine Meldung zum Tod seines Hundes auf Facebook: "„First Dog“ Kita war eine treue und liebgewonnene Begleiterin – auch hier auf Facebook. Nach 14 Jahren und einem erfüllten Hundeleben ist Kita leider von uns gegangen. Das ganze Team der Präsidentschaftskanzlei wird sie in lieber Erinnerung behalten."