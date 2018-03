Über Autoverbote in Städten: „Die Stadtverwaltungen würden die Autos vor der Stadt abstellen und den öffentlichen Verkehr dort hinführen. In die Stadt fahren die Autos nur für jene Menschen, die sie brauchen, also Behinderte, Rettungsfahrzeuge, Handwerk und Handel. Die Wirtschaft könnte dann fließen. Nur 5 bis 10 Pro­zent des Verkehrs, den wir heute haben, sind überhaupt notwendig. Damit könnten wir die gleiche Qualität in Wien aufrechterhalten, ohne dass etwas passiert. Sie brauchen nur die Marktwirtschaft einführen in der Stadt. Der Quadratmeter in Wien kostet ziemlich viel. Wenn ich diese Quadrat­meter aufrechne, die als Wohnungen und Büros vermietet werden, dann müsste der Parkplatz in der Innenstadt pro Monat mindestens 500 Euro kosten. Jetzt zahlen sei einen Zehner im Monat, alles andere ist subventioniert.“