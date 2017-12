Etwa zweieinhalb Wochen Verschnaufpause bekommt Karl-Heinz Grasser, ehe er wieder auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal Platz nehmen muss. Entspannung an den Weihnachtsfeiertagen sieht aber wohl anders aus: Wenige Tage bevor der Mega-Prozess gegen den Ex-Finanzminister (FPÖ/ÖVP) in die Pause ging, ließ der Mitangeklagte und ehemalige Grasser-Freund Peter Hochegger eine Bombe platzen: Ex-Minister Grasser habe damals 2,4 Mio. Euro der Buwog-Provision kassiert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Marathon-Befragung

Am 9. Jänner, wenn der Prozess am Wiener Straflandesgericht wieder fortgesetzt wird, gehen KHG & Co. in die Offensive. Denn die Zeugenaussage von Lobbyist Hochegger ist weiter Thema: Nachdem ihn zwei Tage lang (!) die Richterin befragen durfte, sind nun die Verteidiger der 14 Angeklagten sowie die Staatsanwaltschaft an der Reihe. Erst dann muss Grasser selbst – oder möglicherweise auch zuerst sein Trauzeuge Walter Meischberger – aussagen.