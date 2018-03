ÖVP und FPÖ können "relativ entspannt" auf ihre ersten 100 Tage in der Regierung zurückblicken - und das trotz mancher Schnitzer, die bisher passiert sind. Diese würden bisher nicht auf den Wählermarkt durchschlagen, erklärten Politik-Experten und Meinungsforscher gegenüber der APA, die Umfragewerte sind unverändert gut.

"Am Wählermarkt ist grosso modo seit der Wahl nichts passiert", sagte etwa Politik-Berater Thomas Hofer mit Blick auf die seit der Nationalratswahl veröffentlichten Umfragen im Gespräch mit der APA. "Die Regierung kann nach 100 Tagen relativ entspannt sein."

Video veröffentlicht

Am Montag veröffentlichte die Bundesregierung auf Facebook ein Video, das die ersten 100 Tage Kurz-Strache im Schnelldurchlauf zeigt. Darin werden die Meilensteine der bisherigen Regierungsarbeit gezeigt - untermalt mit den verschiedensten Schlagzeilen österreichischer Zeitungen.



"Wir glauben an unser Österreich, wir glauben vor allem auch an die Menschen in unserem Land und wir glauben daran, dass eine positive Zukunft vor uns liegt", hört man Kanzler Kurz zu Beginn des Videos.