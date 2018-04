Peter Westenthaler sitzt dieses Wochenende auf Nadeln. Eigentlich müsste er am Montag, seine Haft antreten. Doch für denselben Tag hat ihm Richterin Marion Hohenecker auch eine Entscheidung über seinen Antrag auf Haftaufschub versprochen. Lässt sie sich Zeit damit, gewinnt der Ex-Politiker ein paar Tage in Freiheit: „Ich habe erst gestern erfahren, dass der Antrag aufschiebende Wirkung hat“, so Westi.