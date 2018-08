Wien-Wahlkampf wird brutal: Alle gegen Ludwig

Dass FPÖ-Klubchef Johann Gudenus die Rolle von Bürgermeister Michael Ludwig beim Verkauf ­einer Wohnbaugenossenschaft untersuchen will, ist nur der Auftakt einer knallharten Wahlkampfkampagne, in der die Rathaus-FPÖ alle Register von der Sondersitzung bis zur Rechnungshof-Sonderprüfung ziehen will.

Attacke

Noch bevor klar ist, ob 2019 oder erst 2020 in Wien gewählt wird, versucht man, Ludwig um jeden Preis anzupatzen. Während beim Deal im Dunstkreis des Investors Michael Tojner tatsächlich Ludwigs Revisionsabteilung kräftig gepatzt haben dürf­te, ist der nächste Schachzug nur brutal.

KH-Nord-Aussage

ÖVP und FPÖ zwingen Ludwig zu einer Zeugenaussage vor der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord – weil vor zehn Jahren ein Akt über das Grundstück des Skandalkrankenhauses über seinen Schreibtisch wanderte. Die MA 69 (Grundstücksmanagement) wurde in Kenntnis gesetzt, der damalige Wohnbaustadtrat vidierte den Akt.

Grüne Grabenkämpfe

Im Fight um die nächste Spitzenkandidatur der Grünen (siehe unten) versucht sich auch die Fundi-Fraktion um Klubchef David Ellensohn mit Nadelstichen gegen Ludwig zu profilieren.

Sogar die linken Roten intrigieren gegen Ludwig

Und das Schieder-Lager sinnt nach wie vor auf Rache für die verlorene Wahl am Parteitag. „Wenn Ludwig die Wienwahl verliert, könnten wir diesen historischen Irrtum korrigieren“, sagen selbst ernannte Linke ernsthaft in internen Runden. Dass dann die rot-grüne Mehrheit weg und das Rathaus blau wäre, ignoriert man geflissentlich.

Trotzdem: Das linke Lager sammelt sich derzeit vor allem um Saya Ahmad, die neue Bezirksvorsteherin am Alsergrund, die direkt aus dem Büro von Skandalstadträtin Sandra Frauenberger heraus in diese Funktion hineingeputscht wurde.

Ahmad und einige Gemeinderäte, wie der Chef der Jungen Generation Marcus Gremel, sind fest entschlossen, weiter für einen Linkskurs der SPÖ zu kämpfen.Josef Galley