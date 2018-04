Nach dem Skandal um eine Wiener ATIB-Moschee, in der eine Schlacht mit Kindersoldaten und Leichen nachgestellt wurden, gibt es eine neue Aufregung um einen Islamverein. Wie nun bekannt wurde, soll der muslimische "Kulturverein" Masjid As-Sunnah Vienna auf ihrer Facebook-Seite Hassbotschaften verbreitet haben. Darunter sollen Passagen wie diese gewesen sein: "Wo leben wir? In Österreich. Und Österreich ist wo? In Euorpa. Und Europa ist eine and des Kufr (übersetzt: der Ungläubigen)", wie es aus ersten Medienberichten heißt. Leo Kohlbauer von der FPÖ erstattete nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

"Nach den verstörenden Bildern von türkischen Kindersoldaten schon der nächste Aufreger um eine Wiener Moschee! Der „Kulturverein“ verbreitet auf Deutsch Hassbotschaften im Netz. Ich habe heute Nachmittag „wegen Gutheißung von terroristischen Straftaten“ Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet", schreibt Kohlbauer auf seiner Facebook-Seite.

Der Anzeige zufolge soll der "Kulturverein" Masjid As-Sunnah Vienna gar terroristische Straftaten gutgeheißen haben.