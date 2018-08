Die ÖVP-Abgeordnete Kira Grünberg will selbst den zuständigen Nationalratsausschuss um die Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität bitten, um damit den Weg für die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft freizumachen. "Ich werde natürlich alles Notwendige tun, damit alle offenen Fragen umfassend beantwortet werden können", erklärte sie in einem Statement gegenüber der APA.



"Wie ich im Herbst letzten Jahres schon betont habe, wurde mir bereits 2015 vom damaligen Sportminister Gerald Klug (SPÖ, Anm.) symbolisch der Schlüssel für das Fahrzeug übergeben", so die Tiroler Nationalratsabgeordnete, die damals noch nicht in der Politik tätig war. Das Auto erhalten hatte Grünberg dann laut Medienberichten im Jahr 2017 nach der Nationalratswahl im Oktober.



Da der von ihr gewünschte Kauf nachträglich nicht möglich gewesen sei, sei sie derzeit dabei, "den Kaufwert von 40.000 Euro anzusparen, um ihn dann einer karitativen Einrichtung oder Organisation zu übergeben", so Grünberg: "Ich bin mir bewusst, dass für politische Abgeordnete besondere Maßstäbe zu gelten haben."