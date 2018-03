Sprecher. In VP-Kreisen mokiert man sich darüber, dass SPÖ-Chef Christian Kern immer wieder über „50 Pressesprecher“ für Türkis-Blau ätze. Immerhin habe er als Oppositionschef nun selber bereits drei Sprecher.

Tatsächlich scheint der Ex-Kanzler seine Kommunikation zumindest neu aufzustellen. Neben Daniel Steinlechner, der für Kern als SP-Chef spricht, soll nun der Ex-Sprecher von Nationalratspräsident Doris Bures, Wolfgang Zwander für Kern als Klubchef reden. Weiterhin als Klubsprecherin bleibt die erfahrene Pressesprecherin von Andreas Schieder, Sigrid Rosenberger tätig.

Als neuen Kommunikationschef in die Löwelstraße hat Kern zudem – wie angekündigt – den deutschen Politprofi, Georg Brockmeyer, geholt. Der 42-jährige Ex-Geschäftsführer der SPD in Niedersachsen hat lange Zeit in Österreich gelebt, war bereits im SPÖ-Wahlkampf 2002 tätig und soll nun das verstaubte Image der SPÖ aufpolieren. Und wohl wieder darauf achten, dass die SPÖ mit einer Stimme spreche. Daran hatte es im Wahlkampf 2017 in der SPÖ bekanntlich gemangelt.