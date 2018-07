Die CSU auf Haiders (Irr-) Wegen

Bin schon weg … Deutsche Kommentatoren von der Zeit bis zur FAZ rätseln, was Horst Seehofer antreibt. Mit seinem offenen Machtkampf gegen die eigene Kanzlerin stürzt er die CSU, die CDU, Deutschland und bald auch Europa ins Chaos.

Österreichische Jour­nalisten können den deutschen Kollegen vielleicht mit Erklärungsversuchen helfen: Seehofer erinnert in seiner Vorgangsweise schließlich an den mittlerweile verstorbenen Jörg Haider. Auch dieser spielte gerne diese „Bin schon weg, bin wieder da“-Nummer, matchte sich in aller Öffentlichkeit mit Parteifreunden und sprengte schließlich die Regierung.

Merkels Chance. Die Situation in der EU ist derzeit freilich weit heikler als zu Haiders Zeiten und Deutschland naturgemäß weit entscheidender für Europa. Der Streit um die Migrationspolitik – oder sind es doch nur die bayrischen Landtagswahlen? – könnte auch Angela Merkel mittelfristig in den Abgrund mitziehen. Oder auch nicht. Jörg Haiders eigenwillige Ego-Show 2002 zerstörte fast seine eigene Partei. Vielleicht sollte die CSU sich daran erinnern. Die gesamte Welt kriegt derzeit mit, dass nur noch Merkel die Erwachsene in diesem „Spiel“ ist.