Dass Alexander Wrabetz sich in seiner Studentenzeit dem roten VSStÖ angeschlossen hatte, sorgte in seiner Familie durchaus für Ärger. Immerhin ist der Vater des heutigen ORF-Generaldirektors ein Gründungsmitglied der FPÖ. Wrabetz senior war in den 1970er-Jahren auch Parteianwalt der Blauen und gehörte später auch zum „liberalen Kreis“ um Ex-FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger.

Beide Herren sind einander bis heute freundschaftlich verbunden.

Allianzen

Diese Connection nützte Wrabetz bereits als kaufmännischer ORF-Direktor 2001 – er versuchte damals gemeinsam mit Jörg Haider Gerhard Weis statt Monika Lindner als ORF-Chef zu behalten. Und natürlich erwies sich diese Family-Connection 2006 – als Wrabetz in einer SPÖ-FPÖ-Grünen-Allianz gegen ÖVP-BZÖ zum ORF-Chef gewählt wurde – als dienlich.

Die Gesprächsbasis zum heutigen ORF-Stiftungsratschef Steger bleibt denn auch bis heute gut. Auch wenn dieser im Sommer 2017 eigentlich den Gegenspieler von Wrabetz für den ORF-Chefsessel, Richard Grasl, unterstützen wollte. Die FPÖ sieht ORF-Chef Wrabetz aber als Roten an.