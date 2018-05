Büro

Rund zehn Tage musste VP-Finanzminister Hartwig Löger seine Lungenentzündung auskurieren. Der Finanzminister hatte sich während einer Dienstreise – vermutlich in einem extrem kalten Flieger – nach Washington angesteckt und musste danach sämtliche Termine absagen. Sein Büro ließ aber sofort die Öffentlichkeit wissen, dass sich der Ex-Spitzenmanager mit Fieber eine kurze Zeit lang schonen müsse.



Ab heute nimmt Löger seine Arbeit wieder auf und ist auch retour in seinem Büro in der Himmelpfortgasse in Wien.



Am Montag stehen Löger auch bereits harte Gespräche bevor. Die österreichische Koordinationskommission – dieser Termin musste vor zehn Tagen abgesagt werden – kommt zu ihm, um über den Pflegeregress zu sprechen. Die Regierung muss eine Lösung für die steigenden Kosten durch die Abschaffung des Regresses finden.



Fulltime-Programm

Am 7. Mai wird der Finanzminister dann einen Vortrag zum 10. Jubiläum der Oesterreichischen Entwicklungsbank halten. Am Abend desselben Tages steht dann noch ein Steuerabend mit einer Rede Lögers bei der Wirtschaftskammer an. Echte Schonung geht in der Spitzenpolitik eben selten.