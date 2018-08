Zuletzt hat sich die Flüchtlingsroute übers Mittelmeer nun nach Spanien verlegt. Die neue spanische Regierung hat die EU um Hilfe gebeten und wird diese auch erhalten.



Gestern telefonierte VP-Kanzler Sebastian Kurz mit Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und will am 12. September zu seinem Amtskollegen nach Madrid fliegen. Die „Situation in Spanien zeigt die Notwendigkeit der Stärkung des Außengrenzschutzes und der Unterstützung für Spanien“, sagt der türkise Regierungschef. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker möchte zusätzliche Mittel für Tunesien und Marokko frei machen, um die Grenzsicherung zu verstärken.

Gipfel

Das Treffen Kurz-Sánchez soll auch zur Vorbereitung auf den EU-Gipfel am 20. September in Salzburg dienen.