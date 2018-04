Wichtige Termine. Genau eine Woche dauert der Megastaatsbesuch mit einer 250-köpfigen Delegation in China – und da sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Kanzler Sebastian Kurz morgen, Freitag, mit ins Reich der Mitte reisen, ist plötzlich Heinz-Christian Strache Nummer 1 in Österreich, sprich formell Bundeskanzler – ÖSTERREICH berichtete bereits.

Strache wird jede Menge Termine absolvieren, einen jedoch nicht: Der Ministerrat am kommenden Mittwoch wird ausfallen. Da bei VdB und Kurz gleich vier Minister mitreisen, ist die Regierung schlicht nicht beschlussfähig.

Also bleiben Routine­termine: Am Samstag feiert Strache in Salzburg „111 Tage Freiheitliche in der Regierung“, am Sonntag wird er in der Pressestunde des ORF auftreten – ein Gustostückerl: Am Faschingsdienstag hatte Strache den ORFlern noch Lügen vorgeworfen. Am Montag geht’s in die Budget­beratungen, am Dienstag hält Strache den ÖFB-Frauen beim WM-Qualifikationsmatch gegen Spanien die Daumen.

Treffen mit der Industrie folgen; und am Donnerstag spricht Strache in der Wiener Börse vor 300 Topmanagern.