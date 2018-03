So romantisch gehen Kärntner wählen

In Kärnten hat offenbar auch die Romantik in der Politik platz. Im Wahlsprengel 2 in St. Veit, können die Wähler in der schönen Stadtbücherei zur Urne schreiten. Bei dem historischen Gebäude handelt es sich um den "Münzturm" nördlich der Stadtmauer. Ein Instagram-User postet ein Foto vom außergewöhnlichen Wahllokal.

Kärnten-Wahl international. Auch das internationale Interesse an der Kärntner Landtagswahl ist sehr groß, was die Anwesenheit von Medien aus Deutschland und Slowenien zeigt. Neben den Spitzenkandidaten der zehn wahlwerbenden Kärntner Parteien, haben sich auch Vertreter der Bundesregierung und Nationalratsabgeordnete angekündigt.