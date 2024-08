Nationalratswahl: wahlkabine.at ist online

Auf wahlkabine.at können ab Montag die Positionen aller Listen, die auf dem Stimmzettel für die Nationalratswahl stehen, verglichen werden.

Die Parteien gaben Antworten auf 25 ausgewählte Sachfragen, die von einem Redaktionsteam auf Plausibilität geprüft und transparent dargestellt wurden. Damit will man laut wahlkabine.at keine Wahlempfehlung abgeben, sondern Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen, ihre eigenen Standpunkte mit jenen der Partei abzugleichen. Der Verband Österreichischer Volkshochschulen und das SOS-Kinderdorf sind neue Partner der Initiative.

Peter Filzmaier und Armin Wolf veröffentlichen "1x1 der Wahlen"

Peter Filzmaier und Armin Wolf haben ein Gratis-Booklet zur Einführung ins Wahlsystem und die Bedeutung von Wahlen veröffentlicht. Darin erklären der Politologe und der Journalist die Funktion des Nationalrats, die Bedeutung der Parteien und geben praktische Tipps zur Stimmabgabe. Die Broschüre basiert auf dem Buch "Der Professor und der Wolf", ebenfalls im Brandstätter Verlag erschienen, und ist in 48 Thalia-Buchhandlungen und online erhältlich.

KPÖ präsentiert Wahlzeitung

Die KPÖ hat am Wochenende die zwölfseitige Wahlzeitung "Volksstimme Kompakt" präsentiert. Diese soll an 1,3 Millionen Haushalte versendet werden und laut optimistischer Schätzung der Partei zwei Millionen Menschen in Österreich erreichen. In der Zeitung findet man ein Interview mit der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und ein Porträt über Spitzenkandidat Tobias Schweiger. Neben weiteren Themen wie Frieden und Gesundheit soll es auch eine Rätselseite und politische Karikaturen geben. Die Zeitung wird teilweise per Post zugestellt und teilweise von Ehrenamtlichen ausgetragen.

SPÖ mit Magazin für ältere Generation

Die SPÖ will mit einem Magazin unter dem Wahlkampfmotto "Mit Herz und Hirn" die ältere Generation mobilisieren. Ein Interview mit Parteichef Andreas Babler zu den Rechten der älteren Generation und Pensionsgarantie ist ein zentraler Inhalt des Magazins. Außerdem informiert die SPÖ auf den 16 Seiten über ihre Forderungen für die ältere Generation, wie etwa die Bekämpfung der Teuerung oder das Ende der "digitalen Ausgrenzung". Die Auflage von 100.000 Stück wird in ganz Österreich verteilt und kann online oder telefonisch bestellt werden.