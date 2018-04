Zwei Wahlen bewegen heute Österreich. Innsbruck bekommt in einem spannenden Dreikampf einen neuen Bürgermeister. Und Salzburg wählt einen neuen Landtag – fünf Jahre nach dem Finanzskandal, der bei der letzten Wahl 2013 alles umwälzte.

Seither ist ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Amt. Er gilt als unaufgeregte, ruhige Stimme, die sich auch in der neuen quietschtürkisen ÖVP behaupten kann.

Aktualisierte Hochrechnung von SORA

Haslauer konnte mit der ÖVP einen Erdrutschsieg erzielen. Aktualisierte Hochrechnung: ÖVP: 37,7%, SPÖ: 20,1%, FPÖ: 19,0%, Grüne: 9,1%, NEOS: 7,2% - 96,3% Auszählungsgrad

Triumph für ÖVP, Schwere Schlappe für Grüne und SPÖ

Die Salzburger Landtagswahl hat einen klaren Wahlsieg für die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer gebracht - und der ist mit rund 38 Prozent etwas deutlicher ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Schwere Verluste musste dagegen Haslauers bisheriger Grüner Koalitionspartner einstecken, auch die SPÖ musste überraschend Federn lassen. Die FPÖ hofft auf eine Regierungsbeteiligung.

Ob sich eine Neuauflage der schwarz-grünen Regierungszusammenarbeit rein rechnerisch noch ausgeht, war am frühen Abend unklar. Haslauer ließ sich diesbezüglich aber ohnehin alle Optionen offen und kündigte an, mit allen im Landtag vertretenen Parteien sprechen zu wollen. "Mein Ziel ist es, in den nächsten acht bis neun Tagen zu einer Entscheidung zu kommen, mit wem wir tatsächlich in Verhandlungen eintreten", so Haslauer gegenüber der APA.

Als Alternative ins Spiel gebracht hat sich noch am Wahlabend FP-Spitzenkandidatin Marlene Svazek. Ob eine Regierungsbeteiligung der FPÖ möglich ist, wird aus ihrer Sicht nämlich davon abhängen, ob Schwarz-Grün noch eine Mandatsmehrheit im Landtag hat. "Wenn es sich ausgeht, wird es schwer für uns, wenn es sich nicht ausgeht, wird es spannend", so die FP-Chefin.

Grüne LHStv. Rössler will Partei Rücktritt anbieten

Die grüne Spitzenkandidatin, LHStv. Astrid Rössler, hat in einer ersten Stellungnahme am Sonntag von einem desaströsen Ergebnis gesprochen. Sie habe wenige Hoffnung, dass sich am Resultat noch maßgeblich etwas ändern werde. "Das ist ein schwarzer Tag für die Grünen in Salzburg", sagte sie zur APA. Sie werde nach dem schlechten Ergebnis als Konsequenz dem Parteivorstand ihren Rücktritt anbieten.

"Meine persönliche Enttäuschung ist grenzenlos. Ich möchte dem Landeshauptmann aber zuerst zum guten Ergebnis gratulieren." Die Salzburger Grünen hätten zwar das zweitbeste Ergebnis in ihrer Geschichte erzielt. "Trotzdem gibt es nichts zu beschönigen. Wir sind mit wehenden Fahnen untergegangen."

Wahltagsbefragung: ÖVP punktet mit Spitzenkandidat

Die ÖVP konnte bei der Salzburger Landtagswahl vor allem mit ihrem Spitzenkandidaten, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, punkten, gaben die Wähler in Befragungen zu ihren Wahlmotiven an. Was die künftige Koalition betrifft, wünschen sich laut der ISA/SORA-Befragung für den ORF rund vier von zehn ÖVP-Wählern die FPÖ als Partner, je rund ein Viertel aber auch die Grünen und die SPÖ.

Für die SORA-Wahltagsbefragung wurden über 1.200 Wahlberechtigte in Salzburg telefonisch befragt (Schwankungsbreite maximal 2,8 Prozent). Die ÖVP konnte demnach vor allem mit ihrem Spitzenkandidaten überzeugen, er war hier klar das stärkste Wahlmotiv (37 Prozent). In einer fiktiven Direktwahl des Landeshauptmannes würde Haslauer mit 46 Prozent noch vor seiner Partei liegen. Bei der SPÖ waren die inhaltlichen Standpunkte der Partei das größte Argument (39 Prozent), ebenso bei den Grün-Wählern (50 Prozent) und den FPÖ-Wählern (21 Prozent).