Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist Sonntagmittag in seiner Heimatgemeinde Zams in Begleitung von Bürgermeister Siegmund Geiger zur Wahlurne geschritten. Dabei zeigte sich der schwarze Landeschef einmal mehr optimistisch. Er sei "zuversichtlich, dass ein Vierer vor dem Ergebnis steht", sagte Platter im Gespräch mit der APA.

"Heute ist Zeugnisverteilung", erklärte Platter und meinte auf sein angestrebtes Wahlergebnis umgemünzt: "Ein Vierer wäre wie ein Einser". Er habe ein "gutes" Gefühl, denn die von ihm geführte schwarz-grüne Landesregierung habe fünf Jahre lang tagtäglich für die Menschen gearbeitet. Die Wahlwerbung der Volkspartei sei "sehr positiv und ohne Untergriffe" über die Bühne gegangen.

Der Landehauptmann wird am frühen Nachmittag nach Innsbruck aufbrechen und dort dem Wahlergebnis entgegen fiebern. "Eine bestimmte Anspannung herrscht an einem solchen Wahltag immer vor", beschrieb Platter seine Gefühlslage. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte sich bei seinen Tiroler Parteifreunden angesagt. Er wird nicht nur die Wahlfeier am Abend, sondern bereits die erste Hochrechnung an Platters Seite verbringen.