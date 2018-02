Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will nach der Landtagswahl mit allen potenziellen Partner sprechen. "Ich werde rasch das Gespräch suchen, um die Inhalte auszuloten", erklärte Platter vor Journalisten nach der ersten Hochrechnung. Das Ergebnis bezeichnete er als "sensationell".



"Ich sehe es als persönliche Bestätigung und als Bestätigung meines Teams und dessen Arbeit", sagte Platter. Das Ergebnis bestätige auch den Kurs von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Platter hob die "gegenseitige Unterstützung" hervor.

Insider munkeln über GroKo

Die Gespräche zur Regierungsbildung sollen möglichst rasch über die Bühne gehen, wiewohl gelte: "Qualität vor Geschwindigkeit". Die künftige Landesregierung soll bis Ostern stehen, so Platter: "Ich glaube, das ist eine vernünftige Zielsetzung".

Politik-Insider sprechen bereits über mögliche Koalitionen im "Heiligen Land". Bisher regierte die ÖVP mit den Grünen, aber glaubt man Insidern, so könnte der amtierende Landeshauptmann und Wahlsieger auch eine Koalition der Gewinner ausrufen könnte und mit der zweitplatzierten SPÖ künftig zusammenarbeiten will.

Blanik hält sich noch bedeckt zu Koalition mit ÖVP

SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik hält sich in punkto einer möglichen Koalition mit der ÖVP noch bedeckt. Man werde Gespräche führen, warte aber auf eine Einladung von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), sagte Blanik zur APA. Die Chancen auf Schwarz-Rot wollte die Lienzer Bürgermeisterin nicht bewerten.



Die Sozialdemokraten hätten jedenfalls beide Wahlziele erreicht - stärker werden und das Erreichen des zweiten Platzes. Vor der FPÖ zu liegen, sei ein "sehr positives Ergebnis für die Demokratie", so Blanik.

FPÖ-Federspiel sieht Chance auf Schwarz-Blau "intakt"

Der Klubobmann der Freiheitlichen im Tiroler Landtag, Rudi Federspiel, sieht die Chance auf eine mögliche schwarz-blaue Koalition "intakt". Er glaube, dass Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) derzeit "keine Präferenz" habe, erklärte Federspiel gegenüber der APA.



Mit dem FPÖ-Ergebnis zeigte sich der Klubchef sehr zufrieden: "Das ist ein gutes Ergebnis". Man habe sich intern die Latte auf 15 Prozent gelegt, nun liege man weit darüber. Er warte aber noch gespannt auf den Innsbrucker Wahlausgang, so der Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen bei der Gemeinderatswahl im April.

Auch Grünen können hoffen

Die die Grünen können mit ihrem zweistelligen Ergebnis in Tirol hoffen, in der Landesregierung zu bleiben - Landeshauptmann Günther Platter (V) hat sich der Fortsetzung von Schwarz-Grün nicht abgeneigt gezeigt. Die Kärntner Parteikollegen werden sich über den Rückenwind freuen. Denn dort wird in einer Woche gewählt - und im südlichsten Bundesland ist der Verbleib im Landtag höchst unsicher.