Die Spitzenkandidatin der Tiroler SPÖ, Elisabeth Blanik, hat sich "glücklich" über den Zugewinn ihrer Partei bei der heutigen Landtagswahl gezeigt. Das Projekt sei geglückt, die gesteckten Ziele erreicht, so die Lienzer Bürgermeisterin in einer ersten Reaktion in der roten Parteizentrale. Den Sieg wollte sie sich nicht nur selbst zuschreiben. Man gewinnen nie alleine.



Die ÖVP wird bei der Tiroler Landtagswahl deutlich über 40 Prozent kommen. In der ersten SORA/ORF-Hochrechnung wird die Partei von LH Günther Platter mit 43,5 Prozent ausgewiesen. Die SPÖ liegt knapp vor der FPÖ, die Grünen sind zweistellig. NEOS und Liste Fritz kommen bei einem Auszählungsgrad von 58,4 Prozent zwar über die Fünf-Prozent-Hürde, der Einzug in den Landtag ist aber noch nicht sicher.