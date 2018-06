Eine Frau muss die Grapscher retten...

Die österreichische Medien-Szene feiert heute ihren Alm-Auftrieb. Der Medienminister lädt zur Medien-Enquete und viele, die international wichtig sind, kommen.



Auffallend ist, dass zwar halb Europa anreist – unser Kanzler aber fehlen wird. Das sagt viel über die Ernsthaftigkeit der Enquete …



Kritisch muss man auch sehen, dass diese Regierung, die Reformen im Eiltempo abwickelt, in puncto Medien bisher untätig war.



Es gibt kein Konzept von Schwarz-Blau für die Zukunft der Medien – nur viel Verunsicherung des ORF.

Als Medien-Standort sind wir die Schlechtesten …

Jetzt die Medien selbst diskutieren zu lassen, wie sie sich reformieren wollen, kann eine großartige Idee sein – birgt aber das Risiko, dass jeder Versuch einer Medien-Reform zerredet wird.



Diese Regierung ist ja auch nicht auf die Idee gekommen, die Flüchtlinge in einer Enquete das Sicherheitspaket erarbeiten zu lassen.



Der Medien-Standort Österreich ist derzeit einer der schlechtesten der Welt.



Der ORF dominiert seit 45 Jahren als Staats-Monopol das Land – überall sonst auf der Welt ist modernes Privat-TV entstanden – bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht einmal bundesweites Privatradio – von einer Digital-Förderung ganz zu schweigen.



Die Regierung steht in Sachen Medien-Reform unter Zeitdruck. Der ORF, der jedes Jahr 1 Milliarde (!) Euro verprasst, braucht dringend einen neuen Auftrag mit Public Value. Das Privat-TV sollte endlich faire Bedingungen erhalten. Vor allem aber brauchen wir eine digitale Agenda, bevor wir die Zukunft völlig verschlafen.



Kurz & Co. müssen endlich in Sachen Medienpolitik aktiv werden, statt auf einer Enquete nur Luftblasen zu produzieren.



Die Medien-Diskussion, die heute startet, kann gut sein – aber nur, wenn jetzt wirklich rasch Taten folgen …