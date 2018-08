All-Fotos zeigen Trockenheit in Europa

Wer Integration fordert, solle sich dafür einsetzen, dass sie funktioniert, so Aras Bacho.

Polit-Beben in Neusiedl

Massen-Rücktritt bei FPÖ im Burgenland

Gleich mehrere Mitglieder traten auf einmal in Neusiedl am See zurück. Einer der Gründe ist die Einstellung gegenüber Ausländern.

