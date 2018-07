Das sind die 10 wärmsten Badeseen Österreichs

Das Wetter in Österreich ist im Moment mit seinen Temperaturen über 30°C ein Traum für jeden Hitze-Liebhaber. Wer sich bei dieser Hitz-Welle doch lieber ein wenig abkühlt und sich für einen kurzen Badetrip entscheidet, hat in unserem Land natürlich eine riesige Auswahl an wunderschönen Badeseen. Damit Sie dabei allerdings keinen Kälteschock erhalten, zeigen wir Ihnen hier die zehn momentan wärmsten Badeseen in ganz Österreich:

Platz 10 - Wallersee

Der größte See des Salzburger Seenlandes glänzt im Moment mit seinen perfekten Wassertemperaturen von circa 25°C und absoluter Windstille. Neben dem Naturschutzgebiet Wenger Moor weist der See zahlreiche Badezugänge, sowie wunderschöne Grünflächen auf welche das Baden hier zu einem gemütlichen Erlebnis machen.

Platz 9 - Badesee Rechberg

Ebenso wie der Wallersee kann der Badesee in Rechberg in Oberösterreich momentan mit seinen 25°C trumpfen. Er ist zwar deutlich einer der kleinsten Seen in unserer Liste, allerdings mit seinem wunderschönen Strandband absolut ebenbürtig.

Platz 8 - Klopeiner See

Der oftmals als "wärmster See Österreichs" bezeichnete Klopeinersee schafft es momentan nicht ganz auf seine Höchsttemperaturen zu kommen, ist aber mit 25°C absolut dabei im Rennen um die heißesten Badeseen. Der runde See in Kärnten hat übrigens die perfekte Größe für eine angenehmen Laufrunde um den See mit anschließender Abkühlung im Wasser.

Platz 7 - Badesee Burg

Auch der Badesee in Burg weist im Moment satte 25°C auf und ist damit eine perfekte Alternative zum Neusiedlersee für alle Burgenländer. Zwar hat er bei weitem nicht die selbe Größe, ist aber mit Sicherheit ein netter Ersatz.

Platz 6 - Goldegger See

Der Goldegger See in Salzburg bietet mit seinen 26°C nicht nur perfekte Badetemperaturen, sondern mit der anliegenden Stadt und seinen Bergen auch noch ein wunderschönes Panorama beim Schwimmerlebnis.

Platz 5 - Holöster See

Auch der kleine Holzöster See weist im Moment ganze 26°C Wassertemperaturen auf und ist somit ebenfalls ein wunderbarer idyllischer Badeort.

Platz 4 - Neusiedlersee

Der anteilsmäßig größte österreichische See zeigt sich momentan ebenfalls von seiner besten Seite. Die 26°C lenken ein wenig vom leichten Wind über dem Steppensee ab und laden zahlreiche Besucher auf einen kurzen Badetrip ein.

Platz 3 - Badesee Neustift an der Lafnitz

Auch der Badesee in Neustift an der Lafnitz ist gerade mit 26°C einer der wärmsten Seen Österreichs. Er liegt ebenso im Burgenand, (an der Grenze zur Steiermark) und ist mit seinen naturbelassenen Badezugängen ebenfalls eine schöne Alternative zu weit aus größeren Seen.

Platz 2 - Stubenbergsee

Mit 26°C Badetemperatur, sowie Außentemperaturen von bis zu über 30°C ist der Stubenbergsee momentan einer der schönsten Orte Österreichs um baden zu gehen. Mit seinen zahlreichen Zugängen und Bademöglichkeiten ist hier wohl auch für jedes Familienmitglied etwas dabei.

Platz 1 - Salza Stausee

Der Stausee an der Salza ist im Moment mit 27°C der wärmste Badesee Österreichs und mit seiner beeindruckenden Landschaft wohl auch noch einer der schönsten dazu. Der See liegt zwischen Bad Mitterndort und St. Martin in der Steiermark und ist auch gleich mit dem Auto erreichtbar.

Zusatztipp: Alte Donau

Für alle Wiener haben wir zusätzlich auch noch tolle Neuigkeiten. Denn die Alte Donau erreicht im Moment ebenfalls Wassertemperaturen von 27°C und wäre somit auch einer der wärmsten Seen Österreichs!

Infos über die aktuellen Badetemperaturen finden Sie immer LIVE auf wetter.at!

Wir wünschen ein tolles Badevergnügen!