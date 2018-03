Osterhase, woher kommst du?

Eier werden seit dem Mittelalter gefärbt. Zunächst nur rot. Später in weiteren Farben. Die rote Farbe sollte die Osterzeit an das für das Christentum vergossene Blut und und den Opfertod Christi am Kreuz erinnern. Das Ei wiederum ist seit jeher in vielen Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit., neues Leben und Wiedergeburt. Das Christentum hat sich diese Bedeutung zu Eigen und zu einem Bestandteil des Osterfestes gemacht. Das aus dem Ei schlüpfende Küken dient als Metapher für die Auferstehung Jesu.

Alte rote Ostereier



Die Rotfärbung hatte früher auch einen ganz praktischen Grund. Damit wurden "alte" Eier gekennzeichnet. Als alte Eier galten all jene, die, um sie in der von Aschermittwoch bis Ostersonntag laufenden Fastenzeit haltbar zu machen, gekocht wurden, um sie aufzubewahren. Während der Fastenzeit wurden keine Eier gegessen. Die Färbung machte sie unterscheidbar. Außerdem sind sie in ihren österlichen Verstecken am Ostersonntag besser erkennbar. Später kamen Bemalungen und Verzierungen dazu.

Abstammung des Osterhasen unklar



Der Ursprung des Osterhasen ist nicht eindeutig zu klären. Auch er ist seit dem Mittelalter untrennbar mit dem Fest verbunden. Allerdings musste sich der Hase als österliches Symbol gegen andere tierische Freundenbringer durchsetzen. Der Osterhase dient Kinder als Vermittler des Festes. Er bringt und versteckt die Ostereier. Seine Herkunft liegt im Dunkel der Geschichte. Die Spur des Hasen führt in die Bibel, zu Abbildungen und auch zu griechischen Furchtbarkeitsgöttin Aprodite und zur angelsächsischen Frühlingsbotin Eostre. In deren Namen steckt schon das Wort Ostern. Der Osterhase wurde von deutschsprachigen Europa-Auswanderern in die USA exportiert.

Osterfeuer - Licht am Ende der Winterzeit



Osterfeuer wurzeln in vorchristlicher, heidnischer Tradition. Damit wurde im Frühjahr, nach End der Winterzeit, die Sonne willkommen geheißen. Mit Feuer, so die Überlieferung, sollte die Erde gewärmt, fruchtbar gemacht werden, um eine gute Ernte zu garantieren. Das Christentum und die katholische Kirche griff diese Tradtion auf. Das Osterfeuer steht für das Licht, das durch die Auferstehung Jesu in die Welt kommt.

Das Osterfest steckt voller Symbole und Bräuche mit regional und lokal unterschiedlichen Ausprägungen.