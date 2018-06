4,4 Mio. fahren jetzt auf Urlaub

Jubel in den Schulen: Morgen startet Österreich in die Feriensaison. 500.000 Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben am Freitag ihren letzten Schultag. Eine Woche später beginnt für den Rest die freie Zeit. Für die meisten heißt es ab jetzt: Koffer packen!

Der Urlaubs-Report: