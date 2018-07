DAS sollten Sie im Flieger niemals trinken

Ohne Kaffee sind viele Menschen wohl gar nicht überlebensfähig. Das koffeinhaltige Getränk gehört einfach zu einem erfolgreichen Tag dazu und wird auch im Flugzeug regelmäßig getrunken. Wie eine amerikanische Flugbegleiterin nun aber gegenüber dem Business Insider zugibt, sollte man das aber besser nicht tun.

Die Stewardess rät dringend davon ab, im Flieger einen Kaffee zu bestellen. Grund dafür ist das Wasser, mit dem das Getränk an Bord gekocht wird. Wie eine Untersuchung der amerikanischen Umweltbehörde EPA ergeben hat, befanden sich in jedem achten Flugzeug gefährliche Coli-Bakterien in den Trinkwassertanks an Bord. Diese können zu heftigem Durchfall und Darmentzündungen führen.

Eine ehemalige Stewardess versucht aber, gegenüber FOCUS Online zu beruhigen. Der Test bezieht sich nur auf amerikanische Airlines, europäische Fluglinien würden mehr auf Hygiene achten.