Das ist uns im Urlaub am wichtigsten

Beim Thema Urlaub legen die Österreicher zunehmend Wert auf Sicherheit. Zudem werden Sommerurlaube verstärkt von Mai bis September und nicht nur im Hochsommer angetreten. Das sind die Ergebnisse einer Untersuchung zum Reiseverhalten 2018 des ITM-Krems im Auftrag von Corps Touristique Austria (CTA), die heute, Montag, präsentiert wurden.



Heuer planen rund 87 Prozent der Befragten eine Reise, 70 Prozent davon zieht es ins Ausland. Für den Haupturlaub werden dabei rund 1.500 Euro pro Haushalt ausgegeben.

Thema Sicherheit

Die persönliche Sicherheit tritt dabei bei der Reiseplanung zunehmend in den Vordergrund. So ist im Vergleich zu vorherigen Untersuchungen "Sicherheit" als Kriterium bei der Wahl des Urlaubsziels auf Platz zwei nach "Sauberkeit und Hygiene" aufgerückt. Das macht sich auch bei der Auswahl der Reiseziele bemerkbar. Auch der wachsende Trend zu Pauschalreisen lässt ein stärkeres Bedürfnis nach Absicherung erkennen.



Auch zu Ostern bleiben die Österreicher nicht daheim. Laut Untersuchung werden rund eine halbe Million Auslandsreisen in diesem Zeitraum erwartet.



Sommerurlaube werden breiter gestreut angetreten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Haupturlaubszeit beschränkt sich nicht mehr nur auf die Hochsommermonate, sondern erstreckt sich heute auf den Zeitraum von Mai bis September.