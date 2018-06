Das kosten Eis, Bier & Co. im Urlaub

Wien. Hier ist ein Tag am Strand teurer als der Schnäppchenflug in die Ferien: Am Strand von Finale Ligure in Italien muss man für Eintritt und Sonnenliege 27,40 Euro und fürs Mittagessen 19,40 Euro hinblättern. Damit Sie wissen, wie viel Strand Sie sich leisten können, hat das Onlineportal Travelbird die Preise für Urlaubsextras von Sonnencreme über Eis bis Bier an über 300 Traum-Stränden weltweit verglichen. Fazit: Am billigsten ist unter anderem Ägypten (68 Cent für ein Bier und 60 Cent für ein Eis in El Gouna/Hurghada), richtig teuer ist Italien – keine Sonnencreme unter 15 Euro.

Die Teuersten Essen

Finale Ligure (Italien) 19,40 €

Solanas Cagliari (Italien) 17,60 €

Waikiki (USA) 23,10 €

Pampelonne (Frankreich) 18,40 €

Die Teuersten Eintritt/Liege

Finale Ligure (Italien) 35,40 € Solanas Cagliari (Italien) €25,00 € Waikiki (USA) 24,40 € Pampelonne (Frankreich) 30,00 €

Die Günstigsten Essen

Cua Dai (Vietnam) 7,40 €

Benaulim (Goa) 8,60 €

El Gouna (Ägypten) 5,80 €

Sunken City (Ägypten) 6,80 €

Die Günstigsten Eintritt/Liege