Oftmals fragen sich Urlaubsgäste, was sie im Hotel bezüglich der Sauberkeit erwarten wird. Ein User der Online-Plattform Reddit postete vor kurzem ein Foto von einem Zettel, den er in seinem Hotelzimmer fand - und somit wusste, dass er bei seiner Hotel-Auswahl Pech hatte.

© Reddit



"Wenn Sie diese Nachricht lesen, wurden die Betten nicht frisch bezogen!", stand auf der Nachricht, die wohl von einem vorherigen Hotelgast im Zimmer versteckt worden war. "Habe diese Nachricht letzte Nacht in meinem Hotelbett gefunden... Igitt!", kommentierte "time2fly80" seinen Beitrag.



Innerhalb einer Woche wurde das Posting ganze 759 Mal kommentiert. Viele User berichten in den Kommentaren ebenfalls von ekligen Dingen, die in ihrem Urlaub passiert sind.