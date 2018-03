Ein Heiratsantrag beim Baumblütenfest?

Das milde, sonnenreiche Klima im westlichen Brandenburg zeigt sich Anfang Mai von seiner schönsten Seite. Wenn die Obstbäume in der Stadt Werder zu blühen beginnen, verwandelt sich das idyllische Städtchen an der Havel in einen Ort opulenter Schönheit. Zu dieser Zeit findet auch das traditionelle Baumblütenfest statt, das sich auf die umliegenden Ortschaften erstreckt und jedes Jahr hunderttausende Besucher anlockt.

© Thomas Klement

Festumzug der Werderaner Vereine, Schulen und öffentlichen Einrichtungen.

Baumblütenfest

Vom 28. April bis 6. Mai 2018 wird in Werder (Havel) das nunmehr 139. Baumblütenfest gefeiert. Es beginnt mit dem großen Festumzug, der die Tradition des Obstanbaus im Werderaner Havelland widerspiegelt, und bietet unzählige Veranstaltungen, Stände und Bühnen. Neben dem lebhaften Volksfest gibt es eine malerische Landschaft zu entdecken. Auf zahlreichen Naturplätzchen rund um das Inselstädtchen kann man besinnliche Stunden abseits des Trubels verbringen.

© Thomas Klement

Christin Schiffner ist die Blütenkönigin aus dem Jahr 2017.



Ausflugsziel

Viele Berliner Stadtbewohner lassen es sich nicht nehmen, Jahr für Jahr das Baumblütenfest zu besuchen. Die Nähe zur Hauptstadt liefert auch Gästen aus dem Ausland viele Anreize, Werder an der Havel mit all seiner natürlichen Pracht zu bestaunen. Die Obstbaumblüte von Ende April bis Anfang Mai beschert einen romantischen Hintergrund für Frischverliebte und hat schon so manchem Paar zum Bund fürs Leben verholfen.

Mehr Informationen:



www.werder-havel.de

www.germany.travel