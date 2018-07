Urlaubs-Rekord in Österreich

Schon im Sommer 2017 sorgten Einheimische für stolze 22,4 Millionen Nächtigungen – und heuer verreisen zehn Prozent mehr im eigenen Land.

Die Nummer eins in Österreich ist Wien: 2017 kamen hier fast neun Millionen Sommernächtigungen zusammen. Mit knapp 2,2 Millionen liegt das Salzkammergut auf Platz zwei.

Wer noch Urlaub in der Heimat machen will, sollte schnell sein. ÖSTERREICH hat auf booking.com den Check gemacht: Der Wörthersee ist kommende Woche zum Beispiel zu 97 Prozent ausgebucht (für zwei Erwachsene und ein Kind).

Promi-Hotspot Wörthersee

Wörthersee: Der Promi-Hotspot in Österreichs Sommer – auch Andreas Gabalier und seine Silvia Schneider urlauben hier. Sogar Robbie Williams wurde schon im Wörthersee gesichtet.

Salzburger Festspiele

Salzburg: Von 20. Juli bis 30. August wird es eng in Salzburg: Die Festspiele locken zusätzlich Promis und Musikliebhaber in die Stadt.

Top-Ziel Salzkammergut

Salzkammergut: Nach Wien Österreichs Hotspot Nummer eins: Fast 2,2 Millionen Nächtigungen verzeichnete man im Sommer 2017. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer zählt zu den Stammgästen, urlaubt traditionell in Hallstatt.

Sommer-Juwel Kitzbühel

Kitzbühel: Nicht nur im Winter ein heißes Pflaster mit hoher Promi-Dichte. Neuester „Zuagraster“: Fußball-Star David Alaba schlug seine Zelte im Frühjahr in Kirchberg auf. Das Highlight des Sommers steigt am 3. August: Promiwirtin Rosi Schipflinger bittet wieder zur Almrauschparty.

Burgenland: Sport & Kultur

Neusiedler See: Das „Meer der Wiener“ zieht Segler, Surfer und Radler an. Die Seefestspiele in Mörbisch und die Oper in St. Margarethen locken auch.

Eine Million Österreicher fahren jetzt auf Urlaub

Urlaubszeit. Jetzt kommt der Urlaubshöhepunkt: Kommende Woche sind 962.170 Österreicher auf Urlaub – das sind rund elf Prozent der Bevölkerung, die in der stärksten Urlaubswoche des Sommers 2018 die Sonne genießen. Auch danach folgen noch zwei ganz heiße Wochen. Insgesamt planen 4,4 Millionen Österreicher in diesem Sommer ihren Urlaub. Liebste Ziele: Kroatien und Italien – aber Österreich holt rasant auf.