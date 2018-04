Eine grüne Oase in Margareten

Im Silberwirt wird man mit den verschiedensten Schnitzelvariationen verwöhnt, die Trattoria Margareta verbreitet italienisches Flair mit knuspriger Pizza und hausgemachter Pasta. Das Cafè Cuadro serviert hausgemachte Burger, Cocktails und glänzt mit einer leckeren Frühstücksauswahl. Am Abend werden im Gergely's aromatische Steaks auf den Grill geworfen – und nun kommt das Beste – alle Lokale haben einen schönen Gastgarten im Innenhof!

Der dicht besiedelte 5. Gemeindebezirk Margareten verfügt über nicht besonders viele Grünflächen. Er gilt als typischer Arbeiterbezirk und es gibt zahlreiche Gemeindebauten. Das Schlossquadrat bietet hier die nötige Entspannung vom Alltag und gibt einen für die Dauer des Aufenthaltes das Gefühl von Urlaub. Hat man Lust auf Beislstimmung und echtes Margaretner Bier, kehrt man im Silberwirt ein. Mittelmeer-Gefühle vermittelt die Trattoria Margareta – zum moderaten Preis! Einen Mittagsteller bekommt man Wochentags für unter sechs Euro. Die alten Olivenbäume im beschaulichen Gastgarten lassen einen die Adria fast schon riechen.

Das modernste Lokal des Quartetts ist das Cuadro. Hauptsächlich junge Gäste, Künstler und Szene-Publikum verschlägt es in die Cocktailbar. Das Frühstück wird hier täglich bis 16 Uhr serviert, was die Herzen der Nachtschwärmer höher schlagen lässt. Die plätschernden Brunnen im Gastgarten sorgen für extra Entspannung. Am Abend noch ein schönes Steak mit gutem Wein im Gregley's. Der Gastgarten gilt als einer der gemütlichsten der Stadt.

Kleiner Tipp: Cocktail Happy-Hour im Cuadro täglich von 17:00–19:00 Uhr -40 % auf alle Cocktails!

So unterschiedlich wie die Lokale selbst sind auch die Öffnungszeiten. Der Silberwirt und die Trattoria empfangen ihre Gäste täglich von 12:00–24:00 Uhr. Das Cuadro öffnet dank des Frühstückangebotes Wochentags schon um 08:00 Uhr, Sonn- und Feiertags eine Stunde später. Das Gergely's bildet das Schlusslicht: Dienstag–Samstag 18:00–01:00 Uhr (Sonn-, Feiertag und Montag Ruhetag).



Fa.SQ Gastronomie GmbH

Schlossgasse 21

1050 Wien

www.schlosquadr.at