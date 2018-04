Die Vrakades, die Bürger des gleichnamigen Dörfleins auf der im Ikarischen Meer in der Ägäis liegenden Insel Ikaria, verstehen es Stimmung zu machen, Menschen zu begeistern, und dabei auch noch viel Spass zu haben. Selbst die Griechen finden es fantastisch was der Tanzverein O Vrakas für die griechische Kultur in Österreich und in Griechenland bewegt.

Der griechische Tanz- und Kultuverein veranstaltet am 5. Mai im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz in Wien ein Frühlingsfest mit Live-Musik. Olga Kessaris singt. Nikos Athanassopoulos spielt Bouzouki und Aleksandar Pandilovski Keyboard. An dem Abend wird im Schutzhaus Zukunft griechische gekocht, getanzt und gefeiert.

Lassen sie sich in den sonnigen Süden entführen und verbringen sie ein griechisches Volksfest auf der Schmelz.

Griechisches Frühlingsfest im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz

5. Mai 2018

Einlass ab 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 15 Euro